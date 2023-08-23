Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ

23.08.2023, MForum.ru

Ожидается, что OnePlus 12 будет выпущен в январе, через год после OnePlus 11. И, по данным обычно очень надежного сайта Digital Chat Station на Weibo, OnePlus 12 станет монстром по характеристикам.

В OnePlus 12 будет использоваться изогнутый экран, произведенный китайской компанией, который будет поддерживать затемнение с высокочастотной широтно-импульсной модуляцией и, по-видимому, построен на новой технологии подложки.

Основой «железа» станет грядущий SoC Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ или целыми 24 ГБ оперативной памяти. За автономность будет отвечать АКБ емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. За стабильность работы будет отвечать «сверхбольшая» площадь рассеивания тепла.

В основной камере будет использоваться новый, еще не анонсированный сенсор Sony IMX9xx разрешением 50 МП, а компанию ему составят сверхширокоугольный объектив разрешение 50 МП и 64 Мп сенсор с 3-кратным перископическим телеобъективом (впервые в смартфонах OnePlus).

Также OnePlus 12 получит металлическую среднюю рамку, а также ультратонкий оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Виброотклик будет представлен собой «сверхбольшим» двигателем по оси X, обеспечивающий четкие и глубокие вибрации.

Согласно предыдущим слухам, размер экрана составит 6,7 дюйма, частота обновления 120 Гц и разрешение QHD+. Ожидайте также как минимум 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, 32-мегапиксельная камера для селфи и OxygenOS 14 на базе Android 14 на борту.