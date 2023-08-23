Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open

MForum.ru
23.08.2023,
Вполне возможно, что предстоящие Oppo Find N3 и OnePlus Open в реальности являются одним и тем же устройством. Find N3 станет эксклюзивом для Китая, а OnePlus Open — глобальным складным устройством. Таким образом, характеристики экрана в обоих смартфонах могут быть идентичны. И, благодаря Digital Chat Station, появились подробности о них.
По данным источника, Oppo Find N3 получит более четкий экран, чем Galaxy Z Fold5. Диагональ внутреннего экрана составит 7,82-дюйма при разрешении 2268x2440 пикселей. Внешний экран представляет собой 6,31-дюймовый дисплей разрешением 2484x1116 пикселей и традиционным соотношением сторон 20:9. Таким образом, плотность изображения внутреннего экрана составит 426ppi, а внешнего — 431ppi.
Для сравнения, внутренний дисплей Galaxy Z Fold5 представляет собой 7,6-дюймовую панель разрешением 1812x2176 пикселей и плотностью около 373 пикселей на дюйм, а внешний – 6,2-дюймовую панель с разрешением 904x2316 пикселей и соотношением сторон 23,1:9 и плотностью около 401 точек на дюйм. Таким образом, Oppo Find N3 (возможно, также OnePlus Open) получит более крупные и более четкие экраны.
По части объемов памяти, Digital Chat Station сообщает, что будет версия с 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Кроме того, не исключен вариант появления устройства с 24 ГБ ОЗУ. Цветовая гамма модели OnePlus Open будет представлена вариантами Voyage Black и Emerald Eclipse.
© Антон Печеровый,
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