Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open

23.08.2023, MForum.ru

Вполне возможно, что предстоящие Oppo Find N3 и OnePlus Open в реальности являются одним и тем же устройством. Find N3 станет эксклюзивом для Китая, а OnePlus Open — глобальным складным устройством. Таким образом, характеристики экрана в обоих смартфонах могут быть идентичны. И, благодаря Digital Chat Station, появились подробности о них.

По данным источника, Oppo Find N3 получит более четкий экран, чем Galaxy Z Fold5. Диагональ внутреннего экрана составит 7,82-дюйма при разрешении 2268x2440 пикселей. Внешний экран представляет собой 6,31-дюймовый дисплей разрешением 2484x1116 пикселей и традиционным соотношением сторон 20:9. Таким образом, плотность изображения внутреннего экрана составит 426ppi, а внешнего — 431ppi.

Для сравнения, внутренний дисплей Galaxy Z Fold5 представляет собой 7,6-дюймовую панель разрешением 1812x2176 пикселей и плотностью около 373 пикселей на дюйм, а внешний – 6,2-дюймовую панель с разрешением 904x2316 пикселей и соотношением сторон 23,1:9 и плотностью около 401 точек на дюйм. Таким образом, Oppo Find N3 (возможно, также OnePlus Open) получит более крупные и более четкие экраны.

По части объемов памяти, Digital Chat Station сообщает, что будет версия с 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Кроме того, не исключен вариант появления устройства с 24 ГБ ОЗУ. Цветовая гамма модели OnePlus Open будет представлена вариантами Voyage Black и Emerald Eclipse.