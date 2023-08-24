Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13

24.08.2023, MForum.ru

Realme провела мероприятие, представив на индийском рынке дуэт Realme 11 5G и Realme Buds Air 5. На этом же мероприятии был анонсирован Realme 11x 5G — доступный смартфон с основной камерой 64 МП и зарядкой на 33 Вт.

Realme 11x 5G оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением Full HD+ и яркостью до 650 нит. Частота обновления достигает 120 Гц.

Как и базовая модель, Realme 11x 5G построен на базе чипсета Dimensity 6100+ с восьмиъядерным процессором. Объем ОЗУ – 8 ГБ, встроенной памяти — 128 ГБ, но без возможности расширения. В программной части речь идет об Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.

Основная камера получила 64 МП сенсор размером 1/2 дюйма с диафрагмой F/1,8. Второй сенсор тыловой камеры – 2 Мп датчик глубины сцены.

Realme 11x 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Толщина устройства составляет 7,89 мм, круглый островок камеры выступает немного больше. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. Задняя панель представлена в двух цветовых вариантах — Purple Dawn и Midnight Black.

Цены Realme 11x 5G составляют 14 999 индийских рупий ($180) за вариант с 6/128 ГБ и 15 999 индийских рупий ($195) за вариант с 8/128 ГБ. Старт продаж – 30 августа в 12:00 (полдень) по местному времени, Realme 11x 5G будет доступен на Realme.com, Flipkart и в «магазинах рядом с вами».