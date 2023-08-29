Анонсы: Realme GT5 с 24 Гб ОЗУ представлен официально

29.08.2023, MForum.ru

Бренд Realme анонсировал смартфон GT5. Топовая версия новинки получила 24 Гб ОЗУ и быструю зарядку 240 Вт. Причем, разница в цене с базовым, но тоже весьма интересным, вариантом невелика.

Существует две версии Realme GT5, которые отличаются поддерживаемой мощностью зарядки – 150 Вт и 240 Вт. Первый поставляется с конфигурацией памяти 12/256 ГБ или 16/512 ГБ по цене 3000 или 3300 юаней соответственно. Версия мощностью 240 Вт имеет только одну конфигурацию памяти: 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, которая обойдется в 3800 юаней. Причем, отличия не только мощности зарядки, но и самом АКБ. В версии 150 Вт используется АКБ емкостью 5240 мАч, тогда как вариант 240 Вт оснащен АКБ 4600 мАч.

Если говорить о скорости зарядки, производитель приводит такие данные: если батарея разряжена, подключение к сети всего за 80 секунд обеспечит вам 20%. Версия мощностью 150 Вт также не отстает: несмотря на большую емкость аккумулятора, она может заряжаться до 50% всего за 7 минут.

Основа аппаратной платформы устройства – чипсет Snapdragon 8 Gen 2. За отвод тепла отвечает 9-слойная система охлаждения с испарительной камерой площадью 20 827 мм². Однако графическому процессору Adreno не приходится выполнять всю тяжелую работу по рендерингу графики, поскольку он работает в паре с чипом дисплея X7, который выполняет вставку кадров для повышения FPS в играх.

По части коммуникационных возможностей, GT5 — 5G-смартфон с двумя SIM-картами. Он также оснащен четырьмя антеннами Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 7. Также имеется антенна Bluetooth (с поддержкой v5.3) с аудиокодеками aptX HD, LHDC, LDAC и LC3.

Диагональ AMOLED-дисплея новинки – 6,74 дюйма, разрешение 1240 x 2772 пикселей (20:9). Дисплей отображает 10-битные цвета и имеет 100% покрытие DCI-P3. Его пиковая яркость составляет 1400 нит, и он использует высокочастотное ШИМ-регулирование яркости с частотой 2160 Гц. Частота обновления – 144 Гц.

Сзади расположена основная камера 50 МП на основе сенсора Sony IMX890 (1/1,56 дюйма). Этот объектив с фокусным расстоянием 24 мм имеет диафрагму f/1,9 и OIS. Рядом с ним находится сверхширокоугольная камера с углом обзора 112° и разрешением 8 МП, а также макромодуль 2 МП. Находящаяся рядом светодиодная подсветка, обрамляет логотип Snapdragon и может светиться 26 цветами с 5 уровнями регулировки яркости. В селфи-камере используется сенсор разрешением 16 Мп (S5K3P9).

Среди других особенностей можно упомянуть стереодинамики с Dolby Atmos, а также линейный двигатель по оси X для тактильной обратной связи. Телефон сертифицирован Hi-Res Audio и Dolby, но не имеет разъема для наушников 3,5 мм. На передней панели расположен сканер отпечатков пальцев со временем реакции 0,25 с. Позиционирование осуществляется с помощью 3-диапазонного GPS (L1+L2+L5).

Обе версии Realme GT5 уже доступны для предварительного заказа в китайском магазине Realme, продажи начнутся 4 сентября. На выбор предлагается два цвета: серебристый с зеркальным покрытием и зеленый с матовым покрытием.