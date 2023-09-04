Анонсы: Honor V Purse появился на живых фото

04.09.2023, MForum.ru

Honor присутствует на конгрессе IFA в Берлине, где компания продемонстрировала концепцию V Purse — усовершенствованного складного устройства, созданного специально для тех, кто следит за модой.

Снаружи концепция Honor V Purse очень похожа на Huawei Mate Xs 2. В ней используется тот же закругленный дисплей, который можно сложить, что приводит к более тонкому профилю, отсутствию зазоров и отсутствию необходимости в крышке дисплея. Но в то время как толщина Mate Xs 2 около 11,1 мм, толщина Honor V Purse — всего 9 мм. А это существенное улучшение.

Хонор называет дизайн «фи-цифровым модным заявлением», сочетающим в себе физический дизайн (ремешки) с интерактивными стилями, которые всегда доступны. Цель состоит в том, чтобы благодаря сменным ремешкам и разнообразному дизайну AOD (которые видны с обеих сторон, поскольку он складной наружу) вы можете сочетать Honor V с любым нарядом, который вы носите, тем самым уменьшая вашу зависимость от быстрой моды. Впрочем, Honor V Purse — это концептуальное устройство, и оно вполне может никогда не появиться на полке.