Анонсы: Oppo A38 – смартфон с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой 33 Вт

MForum.ru
05.09.2023,
На сайте Oppo в Объединенных Арабских Эмиратах появился смартфон Oppo A38. Опубликованные спецификации новинки подтвердили более ранние слухи – аппарат оснащен основной камерой на 50 МП и чипсетом с поддержкой только LTE-сетей. И это, несмотря на то, что в ОАЭ есть 5G во всех крупных городах.
Oppo A38 оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+, частотой обновления до 90 Гц. В каплевидном вырезе дисплея разместился 5 Мп сенсор фронтальной камеры. Тыловая камера представлена 50 Мп основным сенсором разрешением 50 Мп при диафрагме f/1,8, который дополняет 2 Мп датчик глубины сцены.
Чипсет — Mediatek Helio G85, дополненные 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб. Емкость АКБ – 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 33 Вт, а также базовый PD (9 В/1,5 А).
В программной части заявлен выпуск обновлений ОС в течение 2,5 лет. Купить Oppo A38 можно будет в двух светящихся цветах — черном и золотом. Информации о цене и сроках релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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