Анонсы: В Китае появился смартфон Vivo Y78m

06.09.2023, MForum.ru

Компания Vivo расширило семейство Y78. На китайском рынке появилась модель Vivo Y78m, дополнившая представленные ранее Vivo Y78 и Y78+. Впрочем, технически Vivo Y78m почти идентичен Y78, который был анонсирован в мае этого года.

Vivo Y78m оснащен 6,64-дюймовой ЖК-панелью разрешением FHD+ 1080 x 2388 пикселей, соотношением сторон 19,9:9, контрастностью 1500:1, цветовой гаммой DCI-P3 и частотой обновления 120 Гц. Vivo утверждает, что соотношение экрана к корпусу устройства составляет 91,06 процента.

На передней панели Vivo Y78m установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Тыловая камера включает в себя 50 Мп основной сенсор и 2 Мп вспомогательный.

Аппаратная часть Vivo Y78m базируется на чипсете Dimensity 7020 (ребрендированная версия Dimensity 930). В части объемов памяти Y78 доступен в трех вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. В программной части речь идет об Android 13 с оболочкой FunTouch OS 13.

Y78 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Также отметим размещенный на боковой грани дактилоскопический сенсор, две SIM-карты, поддержку сетей 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

В Китае Vivo Y78m продается по цене 1999 юаней (~ 275 долларов США) за версию объемом 12 ГБ + 256 ГБ. Цена вариантов с 8 Гб ОЗУ пока не объявлена. Цветовая гамма модели включает в себя черный и синий варианты. Для сравнения, Y78 доступен в черном, зеленом и золотом цветах.