Анонсы: Продажи Realme C51 в Индии начнутся 11 сентября

06.09.2023, MForum.ru

В Индии анонсирован смартфон Realme C51. Ранее эта новинка была замечена на Тайване, ее появление в Индии может свидетельствовать о том, что она скоро станет доступна и на других рынках.

Realme C51 представляет собой модель среднего класса, оснащенную 6,7-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Устройство также может похвастаться фронтальной камерой на 5 МП с дизайном мини-капсулы для оповещений и отображения состояния системы.

Realme C51 оснащен чипсетом Unisoc Tiger T612, дополненном 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить через слот microSD. На задней панели разместился основной сенсор разрешением 50 МП (ISOCELL JN1) с диафрагмой f/1,8 и размером пикселей 0,64 мкм. Второй сенсор тыловой камеры представляет собой VGA-камеру, предназначенную для определения глубины сцены. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Программная часть Realme C51 представлена оболочкой Realme UI T поверх Android 13. Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников. Цветовая гамма модели – мятно-зеленый Mint Green и угольно-черный Carbon Black варианты.

Цена Realme C51 составляет 8 999 индийских рупий ($109), предварительные заказы уже принимаются, старт продаж 11 сентября.