Слухи: Появились данные о спецификациях Samsung Galaxy A25

12.09.2023, MForum.ru

В сети появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A25. Новинка была замечена в бенчмарке Geekbench, который показал наличие чипсета Exynos 1280 от Samsung, а инсайдеры раскрыли ее основные спецификации.

Согласно утечке, Galaxy A25 будет оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-экраном, тыловой камерой с основным сенсором разрешением 50 МП, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Габариты новинки составят 162 х 77,5 х 8,3 мм. В программной части ожидается Android 14 с One UI 6 поверх него. Таким образом, о скором релизе Samsung Galaxy A25говорить не приходится, источник использует расплывчатую формулировку «в ближайшие месяцы».

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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