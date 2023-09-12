Слухи: Redmi Note 13 Pro 4G разрабатывают под кодовым именем Garnet

12.09.2023, MForum.ru

В недавнем отчете Xiaomiui были раскрыты кодовые имена и потенциальные названия пяти будущих устройств, входящих в линейку Redmi Note 13. В отчете указано, что устройства под кодовыми названиями Sapphire, Gold, Zircon и Garnet будут называться Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro (и Note 13 Pro+) и Redmi Note 13 Turbo. Однако новый отчет говорит о том, что модель Garnet не Note 13 Turbo, а Redmi Note 13 4G.

Согласно отчету, устройство Garnet будет представлять собой предложение среднего класса с чипом Snapdragon. Модель чипа не уточняется, но издание утверждает, что производительность может быть производительности Redmi Note 12 4G или Redmi Note 12 Pro 4G. Остальные подробности пока неизвестны.

Зато есть информация о модели Redmi Note 13 Pro+, которая уже в этом месяце появится в Китае, что подтвердил и сам производитель. Также он подтвердил, что устройство оснащено 4-нм чипсетом MediaTek Dimensity 7200-Ultra и специальной версией 200-мегапиксельного датчика камеры Samsung HP3.

Другие отчеты упоминают о 6,67-дюймовом AMOLED-дисплее с изогнутыми краями разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и сканером отпечатков пальцев под экраном. Также сообщается об аккумуляторе емкостью 5120 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, 16 Мп фронтальной камере и том, что в паре с 200 Мп основным сенсором в тыловой камере будут использоваться сенсоры разрешением 8 и 2 мегапикселя.