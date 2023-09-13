Анонсы: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили USB-C и перископную камеру

13.09.2023, MForum.ru

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — самое большое обновление в линейке со времен, вероятно, первого Pro Max в 2019 году. У iPhone наконец-то появился разъем USB-C 3.0, пришедший на смену фирменному Lightning.

Скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Для зарядки можно использовать зарядное устройство и кабель от iPad Pro, MacBook Pro или иных устройств. Однако Apple ничего не сказала о более быстрой зарядке.

В части внешности новые Pro имеют контурные края и самые тонкие рамки, когда-либо существовавшие на iPhone. Apple удалось уменьшить габаритные размеры телефонов, несмотря на то, что они сохранили те же размеры дисплеев, что и в прошлом году.

Нержавеющая сталь в рамах заменена титаном. В результате новинка, по утверждению Apple, стала самой лёгкой моделью Pro, которую она когда-либо представляла. Разница с дуэтом 11 Pro составляет всего 1 г, но по сравнению с прошлогодними 14 Pro новые теряют целых 19 г.

Конкретным сплавом является титан 5-го класса, который, по словам компании, также используется в марсоходе. Apple поместила алюминий в основу из титана, используя новый термомеханический процесс. Алюминиевый корпус помогает рассеивать тепло.

Рамки телефона получили матовую текстуру, что обеспечивается 14-часовым процессом, включающим механическую обработку, шлифовку, чистку щеткой и, наконец, пескоструйную обработку титановой внешней поверхности телефона. iPhone 15 Pro выпускается в четырех вариантах отделки: черный, белый, синий и натуральный титан.

Переключатель отключения звука теперь является кнопкой действия. Нажатие и удержание по умолчанию снова переводит телефон в беззвучный режим, но можно назначить одно из множества действий на нажатие или двойное нажатие. К примеру, настроить активацию камеры.

Передняя часть нового iPhone 15 Pro покрыта стеклом Ceramic Shield, как и на моделях 14 Pro. Размер дисплея не изменился. У iPhone 15 Pro установлен 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с адаптивной частотой обновления 120 Гц (ProMotion), HDR10, Dolby Vision и пиковой яркостью 2000 нит. Размер iPhone 15 Pro Max увеличен до 6,7 дюйма. Функция «Всегда включенный дисплей» расширена за счет включения режима ожидания — горизонтального режима, всегда включенного во время зарядки.

Система камер iPhone 15 Pro совершенно новая. Ее основа – камера на 48 МП, которая оснащена сенсором большего размера с предварительно объединенными пикселями размером 1,22 мкм и стабилизацией смещения сенсора второго поколения. Объектив 24 мм f/1,78.

Основная камера открывает несколько возможностей съемки для iPhone 15 Pro. Теперь можно снимать изображения HEIF с разрешением 48 МП вместе с ProRAW 48 МП. Новый сенсор большего размера также поддерживает режимы цифрового зума 28 мм и 35 мм, а iPhone позволит вам выбрать одно из этих фокусных расстояний в качестве настройки по умолчанию.

iPhone 15 Pro Max появилась первая перископическая камера в семействе iPhone. Благодаря сложенной оптической конструкции Pro Max наконец-то увеличивает масштаб изображения от 3x до 5x, или 120 мм в эквиваленте 35 мм. Оптическая схема уникальна. Apple называет это тетрапризмой, она четыре раза отражает свет от объектива до датчика. Сам объектив имеет диафрагму f/2,8, самый яркий на 120-мм камере телефона. Также есть оптическая стабилизация, которая, по словам Apple, выполняет 10 000 микрорегулировок в секунду для нейтрализации размытия.

В iPhone 15 Pro используется обычная 77-миллиметровая камера с 3-кратным зумом, размером пикселей 1 мкм и объективом f/2,8, что мало чем отличающаяся от камеры прошлогоднего телефона.

Обе модели оснащены новым сверхширокоугольным объективом 13 мм f/2,2 1,4 мкм со 100% фокусировкой пикселей и возможностью макрофокусировки.

Основа «железа» iPhone 15 Pro и Pro Max – чип A17 Pro. Это первый промышленный чип, созданный по 3-нм техпроцессу. Внутри находится 6-ядерный процессор с четырьмя энергоэффективными и 2 производительными ядрами. По данным Apple, новые производительные ядра на 10% быстрее, чем в A16 Bionic.

Графический процессор представляет собой 6-ядерный блок. По утверждению Apple, он на 20% быстрее своего предшественника при максимальной производительности. Графический процессор обеспечивает аппаратно-ускоренную трассировку лучей, которая предположительно в 4 раза быстрее, чем программная трассировка лучей на прошлогоднем чипе. Apple продемонстрировала консольные игры, такие как Resident Evil Village и Assassin’s Creed Mirage, работающие на новом iPhone 15 Pro — обе игры выйдут на новых моделях iPhone Pro в следующем году.

Также отметим Neural Engine — это 16-ядерный процессор, который, по словам Apple, в два раза быстрее прошлогоднего чипа для моделей машинного обучения.

SoC A17 Pro оснащен Display Engine со специальным кодеком AV1 и кодеком ProRes. Этот чип позволяет новым моделям iPhone 15 Pro снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате ProRes RAW, а также поддерживает стандартный цветовой профиль ACES.

На iPhone 15 Pro и 15 Pro Max можно будет оформить предварительный заказ уже в эту пятницу. Стоимость iPhone 15 Pro начинается от 999 долларов США за базовую модель объемом 128 ГБ, цена iPhone 15 Pro Max — от 1199 долларов США, но базовая модель оснащена 256 ГБ встроенной памяти. Цены в Европе составляют 1199 евро за Pro и 1449 евро за Pro Max, это те же цены, что и в прошлом году.