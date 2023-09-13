Анонсы: iPhone 15 и iPhone 15 Plus представлены официально

MForum.ru
13.09.2023,
Сегодня на своем большом мероприятии Apple представила модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus наряду с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Причем, базовые модели тоже получили ряд значимых обновлений, включая USB Type C.
iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены экранами с пиковой яркостью до 2000 нит (вдвое выше, чем у предыдущего поколения, по словам Apple), текстурированной матовой отделкой, контурной кромкой на алюминиевой рамке и возможностью автономной работы «в течение всего дня» и пять новых цветов. Устройства базируются на прошлогоднем чипсете A16 Bionic, поскольку Apple продолжает искусственно разделять модели Pro и не-Pro, насколько это возможно.
Основная камера получила сенсор 48 МП, хотя он меньше, чем у iPhone 15 Pro, и даже чем у прошлогодних моделей iPhone 14 Pro. Apple заявляет, что новинка может снимать 2-кратный телеобъектив «оптического качества» вместо настоящего телеобъектива, поскольку эта функция – прерогатива Pro-моделей. Интересно, что разрешение по умолчанию составляет 24 МП, по мнению производителя это обеспечивает «невероятное качество изображения при практичном размере файла».
Система камер позволяет делать «портреты нового поколения» с «более четкой детализацией, более яркими цветами и улучшенными характеристиками при слабом освещении». И больше не нужно переключаться в портретный режим. Если в кадре находится человек, собака или кошка или когда вы нажимаете для фокусировки, iPhone автоматически захватывает информацию о глубине, поэтому вы можете позже превратить любое изображение в портрет и, если захотите, настроить точку фокусировки. Ночной режим обеспечивает «более четкие детали и более яркие цвета». Smart HDR также был улучшен, в том числе для сторонних приложений.
Служба экстренной помощи через спутник уже доступна в 14 странах, а позднее в этом месяце она появится в Испании и Швейцарии. Кроме того, iPhone 15 и 15 Plus имеют функцию помощи на дороге через спутник, начиная с США через AAA. Это будет бесплатно в течение двух лет после покупки телефона с интуитивно понятным интерфейсом, включающим короткую анкету, позволяющую получить важную информацию о вашей ситуации.
Стоимость iPhone 15 начинается от 799 долларов США / 949 евро, а iPhone 15 Plus — от 899 долларов США / 1099 евро, в обоих случаях со 128 ГБ встроенной памяти. Предварительные заказы начнутся 15 сентября (в эту пятницу), а в продажу устройства поступят 22 сентября. Телефоны будут предлагаться в розовом, желтом, зеленом, синем и черном цветах.
© Антон Печеровый,
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