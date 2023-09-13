Анонсы: Выпуск iPhone 13 mini прекращен. Самый доступный iPhone - $429

13.09.2023, MForum.ru

Как и ожидалось, Apple официально прекратила выпуск iPhone 13 mini и больше не будет продавать этот смартфон через свой сайт. Модель iPhone 13 mini следует по стопам модели iPhone 12 mini год назад. Apple уже несколько раз сокращала производство из-за низкого интереса к мини-iPhone.

То, что поначалу казалось отличной идеей – по-настоящему крошечный современный iPhone – оказалось для Apple тупиком. Аудитории оказались просто не нужны телефоны с маленьким экраном, основная часть аудитории Apple предпочитает модели Plus или Pro Max.

Актуальная линейка смартфонов Apple начинается с iPhone SE (2022 г., $429), а также включает в себя модели iPhone 13 ($599) и iPhone 14 ($699). Разница между прошлогодней и актуальной моделью - $100.