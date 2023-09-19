Анонсы: Представлен Vivo Y17s с Helio G85 и камерой 50 Мп

MForum.ru
19.09.2023,
В Сингапуре Vivo анонсировала в смартфон Y17s. Новинка относится к разряду бюджетных устройств с довольно простыми характеристиками.
Vivo Y17s базируется на чипсете MediaTek Helio G85 и оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 720p, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 840 нит. В части объемов памяти речь идет лишь об одной версии 6 ГБ/128 ГБ. Встроенную память можно расширить картами microSD.
Тыловая камера представлена основным сенсором разрешением 50 МП с диафрагмой f/1,8 и 2 Мп датчиком глубины сцены. Фронтальная камера – 8 Мп сенсор с диафрагмой f/2,0. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, максимальная поддерживаемая мощность зарядки – 15 Вт. В программной части речь идет об оболочке Funtouch OS 13 поверх Android 13. Также отменим сертификацию IP54 по защите от брызг и пыли.
Купить Vivo Y17s в Сингапуре можно за 199 сингапурских долларов ($146) в цветах Glitter Purple и Forest Green. Данных о релизе на других рынках пока нет, но скорее всего аппарат появится и в других странах Азии.
© Антон Печеровый,
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