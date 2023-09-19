Слухи: Honor 100 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 появится в ноябре

MForum.ru
19.09.2023,
Серия Honor 90 дебютировала в Китае, а затем постепенно распространилась на Европу и Индию. Теперь появилась информация о следующем поколении смартфонов серии – Honor 100 Pro.
Honor 90 Pro
По данным китайского информатора Digital Chat Station предстоящий флагман дебютирует в ноябре, а его сердцем станет чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Устройство будет оснащено AMOLED-дисплеем разрешением 1224 x 2700 пикселей, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулированием с частотой 3840 Гц. Также сообщается о фронтальной камере высокого разрешения. Напомню, в эксклюзивном для Китая Honor 90 Pro, используется фронтальная камера разрешением 50 Мп. Остальные подробности о Honor 100 Pro пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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