Слухи: Oppo A2x и A2m замечены в TENAA

19.09.2023, MForum.ru

Oppo недавно выпустила в Китае A2 Pro, который получил OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Dimensity 7050 и 64 Мп камеру. Уже в ближайшее время серию могут пополнить еще 2 устройства – Oppo A2x и A2m, которые были замечены на сайте сертификации TENAA.

Oppo A2m был замечен на TENAA под номером модели PJU110, а A2x получил маркировку PJS110. Обе новинки предназначены для китайского рынка, а их дизайн весьма знаком – два кольца сзади и каплевидный вырез спереди.

Новинки оснащены 6,56-дюймовой ЖК-панелью разрешением HD+ 720 x 1612 пикселей. В качестве аппаратной платформы заявлен 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц. Однако, что это за чип пока можно только догадываться, кроме того нельзя исключать что в основе новинок могут быть разные чипсеты с совпадающим количеством ядер и рабочей частотой.

В части объемов памяти речь идет о 8 или 12 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Oppo A2x, и A2m указаны в TENAA с аккумулятором емкостью 5000 мАч, данные о поддерживаемой мощности зарядки не приводятся. Что касается программного обеспечения, OPPO A2x и A2m будут работать под управлением Android 13, вероятно, с оболочкой ColorOS 13 поверх него.

Фоточасть будет включать в себя 5 Мп фронтальную камеру и 13 Мп основной сенсор тыловой камеры.

Какой-либо официальной информации от производителя пока нет, как и данных чем именно отличаются эти две модели. Судя по спецификациям, устройства будут нацелены в ценовой сегмент до $150.