Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse

20.09.2023, MForum.ru

Изначально компания Honor представила Honor V Purse как прототип устройства, из чего предполагалось, что оно никогда не будет доступно потребителям. Теперь ситуация изменилась. Уникальный стильный складной смартфон теперь доступен в рамках ограниченной предварительной продажи в Китае.

В сложенном состоянии размеры Honor V Purse составляют 156,5 х 74,7 х 8,6 мм, а вес — 214 г. Для сравнения Galaxy S23 Ultra имеет размеры 163,4 x 78,1 x 8,9 мм и весит 234 г, iPhone 15 Pro Max — 159,9 x 76,7 x 8,3 мм и вес 221 г. Таким образом, это складной телефон меньше некоторых телефонов классического формата.

Впрочем, Honor V Purse представляет собой устройство со складным экраном по внешней стороне, которое оснащено только одни дисплеем. Экран – 7,71-дюймовая OLED-панель разрешением 2348 x 2016 пикселей и соотношением сторон 10,5:9. В сложенном состоянии дисплей использует диагональ 6,45 дюйма (2348 x 1088 пикселей, 19,4:9). Экран представляет собой 10-битную панель с цветами DCI-P3, пиковой яркостью 1600 нит и высокочастотным ШИМ-регулированием яркости 2160 Гц, частотой обновления 90 Гц.

В части «железа» Honor V Purse оснащен процессором Snapdragon 778G с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Программная составляющая – MagicOS 7.2 на базе Android 13.

Камеры расположены как в традиционном телефоне. На задней панели размещен основной модуль 50 МП (f/1,9) и сверхширокоугольный 12 МП, которые в закрытом состоянии совпадают с задней половиной дисплея. Также имеется фронтальная камера разрешением 8 МП для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор невелик, но емкость 4500 мАч все же больше, чем мы могли ожидать, учитывая, насколько тонкий и легкий этот телефон (Galaxy Z Fold5 имеет закрытую толщину 13,4 мм и весит 253 г с аккумулятором емкостью 4400 мАч). Зарядка осуществляется мощностью 35 Вт через порт USB-C (USB 2.0).

Уникальная особенность Honor V Purse заключается в том, что к нему можно прикрепить цепочку и носить его как сумочку. Поскольку дисплей охватывает устройство, он позволяет владельцу настроить его внешний вид с помощью различных стилей Always On Display в соответствии со своим нарядом.

В рамках ограниченных предпродаж цена версии 16/256 ГБ – 6000 юаней, что эквивалентно $820, модель 16/512 оценена в 6600 юаней. Впрочем, о каких-либо перспективах появления вне китайского рынка информации пока нет. Для сравнения, Magic V2 стоит от 9000 юаней за модель 16/256 ГБ. Первые экземпляры поступят в продажу через неделю, 26 сентября, количество устройств, которые поступят в продажу пока, не сообщается.