Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах

21.09.2023, MForum.ru

В сети появились рендеры Galaxy A15, показывающие нам, как выглядит смартфон. Samsung Galaxy A15 оснащен тремя камерами сзади, как Galaxy A14 4G и Galaxy A14 5G. Однако он построен на 6,4-дюймовом дисплее Infinity-U, а не на экране с V-образным вырезом, как у Galaxy A14.

Более того, у Samsung Galaxy A15 рамки плоские, а не закругленные, как у Galaxy A14. Некоторым из-за этого телефон будет менее удобно держать в руках. Вы также можете заметить, что правая рамка Galaxy A15 выступает вперед, и останется ли это тенденцией дизайна для будущих смартфонов Samsung, покажет только время.

На правой рамке также расположены качелька регулировки громкости и кнопка питания, которая выполняет функцию сканера отпечатков пальцев, а слева находится слот для SIM-карты. Внизу у нас есть порт USB-C, по бокам которого расположены основной микрофон, динамик и разъем для наушников 3,5 мм. Наверху находится еще один микрофон.

Источник утверждает, что размеры Samsung Galaxy A15 составляют 160,2 x 76,8 x 8,4 мм (ширина 77,4 мм с выступающей рамкой). Никаких других подробностей о Galaxy A15 пока нет.