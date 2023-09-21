Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05

21.09.2023, MForum.ru

В сети появились изображения будущего Samsung Galaxy A05 с двумя задними камерами и A05s с тремя. Ранее A05 также был замечен в списке консоли Google Play, по данным этого источника новинка также получила две тыловые камеры.

Galaxy A05 будет предлагаться в черном, серебристом и светло-зеленом цветах. Рендеры показывают, что в телефоне будет основная камера на 50 МП, датчик глубины на 2 МП и камера для селфи на 8 МП. Кроме того, под дисплеем имеется довольно значительный «подбородок».

Скорее всего, в качестве основы «железа» новинки будет использовать чипсет MediaTek Helio G85, как показал тест Geekbench в начале августа. Согласно прошлым утечкам, A05 будет иметь 6,7-дюймовый экран HD+, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, разъем для наушников 3,5 мм, датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Кроме того, свежая утечка уточнила мощность быстрой зарядки – 25 Вт, а не 15 Вт, как предполагалось ранее.