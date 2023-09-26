Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально

26.09.2023, MForum.ru

После многочисленных утечек и публичной сертификации компания Samsung без громких объявлений выпустила смартфоны Galaxy A05 и Galaxy A05s. Новинки предназначены для 4G-сетей и получили новые чипсеты, улучшенный дизайн и увеличенную скорость зарядки. Первым рынком для них станет Малайзия.

Samsung Galaxy A05 оснащен 6,7-дюймовым PLS-дисплеем разрешением HD+. Он работает в паре с процессором MediaTek Helio G85 SoC и предлагает 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Интересно, что у него есть слот для карт MicroSD и лоток для двух SIM-карт.

Фоточасть представлена сдвоенной тыловой камерой в конфигурации с 50 Мп основным сенсором и 2 Мп датчиком глубины сцены. Для для селфи и видеозвонков служит фронтальная камера разрешением 8 Мп. Смартфон может записывать видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки 25 Вт. К сожалению, в Galaxy A05 нет сканера отпечатков пальцев.

Samsung Galaxy A05s получил немного лучшие характеристики, чем Galaxy A05. Он оснащен 6,7-дюймовым PLS-дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Samsung Galaxy A05s базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 SoC, сочетающим те же 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Тыловая камера Samsung Galaxy A05s строенная: основной сенсор 50 МП, 2 Мп камера для определения глубины сцены 2 МП и макрообъектив на 2 МП. А на передней панели размещен 13 Мп селфи-модуль. Емкость АКБ и параметры зарядки аналогичны базовой модели – 5000 мАч и 25 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.

В программной части производитель обещает «несколько лет обновлений», но не уточняет, сколько будет обновлений версии ОС, а сколько – патчи безопасности. Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s будут продаваться в трех цветовых вариантах: черном, светло-зеленом и серебристом. Информация о ценах и наличии пока не опубликована.