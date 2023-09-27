Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально

27.09.2023, MForum.ru

На мероприятии в Берлине состоялся анонс смартфонов Xiaomi 13T и 13T Pro. Новинки похожи на предназначенный для китайского рынка смартфон Redmi K60 Ultra, но получили улучшенные аппаратную платформу и камеры, а также сертификацию IP68 в части защиты от воды и пыли, что является первым для серии T.

Xiaomi 13T базируется на 4-нм чипсете Dimensity 8200-Ultra, представляющим собой платформу Dimensity 8200 от Mediatek с некоторыми изменениями, разработанными в сотрудничестве с Xiaomi. Объем ОЗУ новинки составляет 8 или 12 Гб памяти LPDDR5, встроенное хранилище – до 256 Гб памяти UFS 3.1.

Xiaomi 13T оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью более 2600 нит.

Основной сенсор тыловой камеры Xiaomi 13T – 50 МП размером 1/1,28 дюйма и размером отдельных пикселей 1,22 мкм. Он имеет OIS и диафрагму f/1.9. «Портретный» сенсор с телеобъективом, эквивалентным 50 мм, использует матрицу разрешение сенсора 50 МП и диафрагму f/1,9. Третий модуль представляет собой сверхширокоугольную камеру разрешением 12 МП с объективом f/2,2, эквивалентным 15 мм. Также из функций камеры отметим Leica Authentic Look, обеспечивающим реалистичную цветопередачу, и Leica Vibrant Look, придающим снимкам дополнительную выразительность. Пользовательские фотографические стили из 13 Ultra также доступны в режиме Pro. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт, что ниже уровня 120 Вт у 12T. Время заряда от 0 до 100% составляет всего 42 минуты.

Xiaomi 13T выпускается в трех цветах: Meadow Green и Black со стеклянной панелью сзади, а Alpine Blue — с отделкой из веганской кожи BioComfort. Цены начинаются от 650 евро за версию на 8/256 ГБ.

Вторая новинка, Xiaomi 13T Pro, использует ту же 6,67-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 144 Гц, что и базовый вариант, но базируется на более мощном чипсете Dimensity 9200+. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ или 16 ГБ, но здесь используется более быстрая LPDDR5X. Хранилище — UFS 4.0 в трех вариантах — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Тройная камера Leica в конфигурации 50 МП + 50 МП + 12 МП, селфи-камера на 20 МП и аккумулятор емкостью 5000 мАч являются общими для обеих новинок. Но скорость зарядки у Xiaomi 13T Pro выше – в активе этой модели есть поддержка технологии HyperCharge мощностью 120 Вт. Таким образом, Xiaomi 13T Pro нужно всего 19 минут, чтобы зарядить аккумулятор с нуля до 100%.

Xiaomi 13T и 13T Pro оснащены двумя динамиками и поддерживают Dolby Atmos Audio. В программной части – Android 13 с оболочкой MIUI 14 поверх него. Xiaomi 13T Pro предлагается в тех же цветах: зеленый, черный и веганский кожаный синий. Стартовая цена — 800 евро, но здесь базовая комплектация — 12/256 ГБ.