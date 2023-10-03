Слухи: Google Pixel 8 Pro замечен в Geekbench

03.10.2023, MForum.ru

В преддверии официального релиза Pixel 8 Pro с чипом Tensor G3 был замечен на Geekbench и результаты тестов не совсем впечатляют – Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm показывает лучшие результаты.

Pixel 8 Pro был протестирован на Geekbench 6.2 и показал результат в одноядерном режиме 1760 и многоядерный балл 4442. В целом это неплохие цифры, но если принять во внимание конкуренцию, то и результаты не очень хорошие. Для справки: OnePlus 11 с Snapdragon 8 Gen 2 набирает 1707 баллов в одноядерном и 4892 балла в многоядерном тесте Geekbench 6.

Однако результаты Tensor G3 намного лучше, чем у Tensor G2, что намекает на значительное улучшение производительности. В этом году G3 будет использоваться как в Pixel 8, так и в 8 Pro. Эти два телефона будут конкурировать с текущей линейкой Apple и серией Galaxy S24, которая выйдет в начале следующего года.

Также известно, что Pixel 8 Pro получит 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство может иметь до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что он получит тройную заднюю камеру с основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 64 МП и телеобъективом на 48 МП. Согласно недавней утечке, Pixel 8 Pro в США будет стоить 899 долларов.