Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 FE с 50 Мп камерой

04.10.2023, MForum.ru

Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy S23 FE, который стал наследником идей Galaxy S21 FE. Новинка получила обновленные камеру и чипсет, однако они не соответствуют уровню настоящих моделей S23.

В части чипсета Samsung привычно не раскрыла подробностей, упомянув лишь, что он изготавливается по 4 нм технологии. В реальности речь идет выборе между Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, в зависимости от региона. Впрочем, даже эти чипсеты являются солидным обновлением по сравнению со Snapdragon 888/Exynos 2100 в S21 FE. Объем ОЗУ в базовой конфигурации – 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб без возможности ее расширения.

Основная камера базируется на сенсоре разрешением 50 Мп, вместо 12 Мп в прошлогодней модели. Впрочем, это не означает, что S23 FE находится на одном уровне с телефонами S23 или даже S22, поскольку он по-прежнему использует сверхширокую камеру с меньшим разрешением (10 МП, 123°) и телеобъектив (8 МП, 3x). Кроме того, фронтальная камера новинки всего 10 Мп, что стало шагом назад после двух поколений 32-мегапиксельных сенсоров в моделях FE.

Дисплей Samsung Galaxy S23 FE такой же, как и ожидалось: плоская 6,4-дюймовая панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+ и частотой обновления 60–120 Гц.

Размеры Samsung Galaxy S23 FE – 158 х 76,5 х 8,2 мм, вес 209 г. Причем, несмотря на немного больший вес, емкость АКБ осталась прежней – 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Беспроводная зарядка также поддерживается.

Корпус и внутренние детали телефона изготовлены из переработанных материалов — алюминия и стекла, бывшего в употреблении, а также пластика, полученного после потребления (полученного из выброшенных рыболовных сетей, бочек с водой и ПЭТ-бутылок). Также отметим класс защиты IP68 от пыли и воды, и подписку на Samsung Care+ для более дешевого ремонта случайных повреждений.

В части поддержки покупателям смартфона обещано 4 обновления ОС и 5 лет обновления в части патчей безопасности. Из коробки Samsung Galaxy S23 FE работает под управлением Android 13/One UI 5.1.

Цена и сроки релиза пока не озвучены.