Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 FE с 50 Мп камерой

MForum.ru
04.10.2023,
Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy S23 FE, который стал наследником идей Galaxy S21 FE. Новинка получила обновленные камеру и чипсет, однако они не соответствуют уровню настоящих моделей S23.
В части чипсета Samsung привычно не раскрыла подробностей, упомянув лишь, что он изготавливается по 4 нм технологии. В реальности речь идет выборе между Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, в зависимости от региона. Впрочем, даже эти чипсеты являются солидным обновлением по сравнению со Snapdragon 888/Exynos 2100 в S21 FE. Объем ОЗУ в базовой конфигурации – 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб без возможности ее расширения.
Основная камера базируется на сенсоре разрешением 50 Мп, вместо 12 Мп в прошлогодней модели. Впрочем, это не означает, что S23 FE находится на одном уровне с телефонами S23 или даже S22, поскольку он по-прежнему использует сверхширокую камеру с меньшим разрешением (10 МП, 123°) и телеобъектив (8 МП, 3x). Кроме того, фронтальная камера новинки всего 10 Мп, что стало шагом назад после двух поколений 32-мегапиксельных сенсоров в моделях FE.
Дисплей Samsung Galaxy S23 FE такой же, как и ожидалось: плоская 6,4-дюймовая панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+ и частотой обновления 60–120 Гц.
Размеры Samsung Galaxy S23 FE – 158 х 76,5 х 8,2 мм, вес 209 г. Причем, несмотря на немного больший вес, емкость АКБ осталась прежней – 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Беспроводная зарядка также поддерживается.
Корпус и внутренние детали телефона изготовлены из переработанных материалов — алюминия и стекла, бывшего в употреблении, а также пластика, полученного после потребления (полученного из выброшенных рыболовных сетей, бочек с водой и ПЭТ-бутылок). Также отметим класс защиты IP68 от пыли и воды, и подписку на Samsung Care+ для более дешевого ремонта случайных повреждений.
В части поддержки покупателям смартфона обещано 4 обновления ОС и 5 лет обновления в части патчей безопасности. Из коробки Samsung Galaxy S23 FE работает под управлением Android 13/One UI 5.1.
Цена и сроки релиза пока не озвучены.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 8 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Galaxy Buds FE — самые доступные беспроводные наушники от Samsung / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 FE с 50 Мп камерой / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 8 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Видео распаковки Google Pixel 8 появилось в сети / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – прочные телефоны для индустриального применения / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6, Smart Band 8, Smart Band 8 Active представлены в Чили / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем / MForum.ru