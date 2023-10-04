Анонсы: Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+

MForum.ru
04.10.2023,
Помимо смартфона Galaxy S23 FE, в новую линейку FE вошли планшетные компьютеры Tab S9 FE/ Tab S9 FE+ и пара беспроводных наушников. Серия Galaxy Tab S9 FE включает в себя два размера — 10,9-дюймовый Tab S9 FE и 12,4-дюймовый Tab S9 FE+, в комплектациях как только с Wi-Fi, так и с 5G.
Планшеты Galaxy оснащены IPS-дисплеями разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Так же присутствует Vision Booster от Samsung для улучшения качества изображения на открытом воздухе и два динамика с Dolby Atmos. Обе версии Tab S9 FE имеют класс защиты IP68 и поставляются в комплекте со стилусом S Pen, который также устойчив к воде и пыли.
В качестве базы для «железа» Samsung использует чипсет Exynos 1380 в сочетании с 6/8 ГБ оперативной памяти на Tab S9 FE и 8/12 ГБ ОЗУ на модели FE+. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ или 256 ГБ в обеих версиях, расширить ее можно с помощью карт памяти microSD.
Фоточасть обоих планшетов включает в себя сверхширокоугольную фронтальную камеру разрешением 12 МП и углом обзора 120°, а также тыловой сенсор разрешением 8 МП. Tab S9 FE+ получил дополнительный сверхширокоугольный сенсор 8 МП на задней панели.
Tab S9 FE оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч, а модель Plus — аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Оба поддерживают быструю зарядку мощностью до 45 Вт, но вам потребуется собственный зарядный блок.
Серия Galaxy Tab S9 FE представлена в мятном, серебристом, сером и лавандовом цветах. Цена на Tab S9 FE в Европе начинается от 529 евро, а на Tab S9 FE+ — от 699 евро. Модели 5G стоят на 100 евро дороже.
© Антон Печеровый,
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