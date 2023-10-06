Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

MForum.ru

Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

06.10.2023, MForum.ru

Официально представлен четвертый представитель семейства V29 – Vivo V29 Pro. В модельном ряду Vivo, новинка стоит выше базового Vivo V29 и отличается дополнительной камерой и более быстрым чипсетом. Также новинку можно считать обновлением V27 Pro, выпущенного ранее в этом году.

Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

Ключевое отличие V29 Pro от других моделей семейства – портретная камера разрешением 12 Мп с поддержкой двукратного зума и диапазоном фокусировки от 0,5 до 2 метров. Используемый сенсор Sony IMX663 оснащен «полнопиксельным двухъядерным» автофокусом, который помогает ему в темноте.

Основная камера такая же, как на V29 и V27 Pro: 50-мегапиксельный сенсор IMX766 (1/1,56 дюйма) с апертурой объектива f/1,9 и оптической стабилизацией изображения. Аналогична и сверхширокоугольная камера разрешением 8 Мп. Вместо датчика глубины сцены установлен упомянутый выше портретный объектив.

Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

По-прежнему используется Smart Aura Light— кольцеобразная светодиодная вспышка (диаметр 15,6 мм), которая на 36 % ярче, чем предыдущее поколение. Эта вспышка регулирует свою цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.

Типично для V-серии, присутствует впечатляющая селфи-камера с сенсором 50 Мп с довольно широким объективом 92° и автофокусом. Причем, речь идет об автофокусировке по глазам, которая гарантирует, что лицо всегда будет в фокусе.

Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

Вторым обновлением относительно устройств серии стал чипсет – Dimensity 8200, который обеспечивает более высокую производительность, чем Snapdragon 778G (особенно в части графического процессора). Если сравнивать с V27 Pro (который также использует чип D8200), обновление касается зарядки: при той же емкости АКБ в 4600 мАч, мощность зарядки достигает 80 Вт (по сравнению с 66 Вт на V27 Pro, V29 также поддерживает 80 Вт).

Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

Изогнутый 6,78-дюймовый дисплей похож на остальные модели серии V29. Речь идет об AMOLED-экране разрешением 1260 x 2800 пикселей с частотой обновления до 120 Гц мгновенной частотой дискретизации касания 1000 Гц. Максимальная яркость составляет 1300 нит с высокочастотным ШИМ-регулированием яркости 2160 Гц (с 16 000 уровнями яркости). Что касается качества изображения – это 10-битный дисплей со 100% покрытием DCI-P3 и сертификацией HDR10+.

Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

Также отметим то, что Vivo V29 Pro довольно тонкий — 7,46 мм. Переднее стекло изгибается под углом 55°, оставляя по бокам только 2,4 мм рамки. Задняя панель также выполнена из стекла.

Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

Выпускаться новинка будет в двух цветах. В первом, Himalayan Blue, используются наноразмерные магнитные частицы, которые придают блеск светло-голубой краске и напоминают облачные горные пейзажи Гималаев. Другой вариант — довольно стандартный черный Space Black

Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

Телефон скоро будет доступен в двух конфигурациях: с 8 ГБ оперативной памяти за 39 999 индийских рупий (480 долларов США) и с 12 ГБ оперативной памяти за 42 999 рупий (515 долларов США). Объем встроенной памяти в обоих случаях – 256 ГБ без возможности расширения.

В розничную упаковку входит кабель USB-C, адаптер FlashCharge мощностью 80 Вт, устройство для извлечения SIM-карты, краткое руководство, а также защитный чехол и предварительно установленная защитная пленка для экрана.

Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y17s с Helio G85 и камерой 50 Мп / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: В Китае появился смартфон Vivo Y78m / MForum.ru

31.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V29e представлен в Индии / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Pad Air со 144 Гц дисплеем и Snapdragon 870 / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Pad Go / MForum.ru

05.10. [Новинки] Анонсы: Lava O1 – новый бюджетный смартфон для рынка Индии / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Galaxy Buds FE — самые доступные беспроводные наушники от Samsung / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 FE с 50 Мп камерой / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 8 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Видео распаковки Google Pixel 8 появилось в сети / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – прочные телефоны для индустриального применения / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6, Smart Band 8, Smart Band 8 Active представлены в Чили / MForum.ru

28.09. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41 / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8 / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы / MForum.ru

22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru

21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: