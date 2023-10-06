Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой

MForum.ru
06.10.2023,
Официально представлен четвертый представитель семейства V29 – Vivo V29 Pro. В модельном ряду Vivo, новинка стоит выше базового Vivo V29 и отличается дополнительной камерой и более быстрым чипсетом. Также новинку можно считать обновлением V27 Pro, выпущенного ранее в этом году.
Ключевое отличие V29 Pro от других моделей семейства – портретная камера разрешением 12 Мп с поддержкой двукратного зума и диапазоном фокусировки от 0,5 до 2 метров. Используемый сенсор Sony IMX663 оснащен «полнопиксельным двухъядерным» автофокусом, который помогает ему в темноте.
Основная камера такая же, как на V29 и V27 Pro: 50-мегапиксельный сенсор IMX766 (1/1,56 дюйма) с апертурой объектива f/1,9 и оптической стабилизацией изображения. Аналогична и сверхширокоугольная камера разрешением 8 Мп. Вместо датчика глубины сцены установлен упомянутый выше портретный объектив.
По-прежнему используется Smart Aura Light— кольцеобразная светодиодная вспышка (диаметр 15,6 мм), которая на 36 % ярче, чем предыдущее поколение. Эта вспышка регулирует свою цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.
Типично для V-серии, присутствует впечатляющая селфи-камера с сенсором 50 Мп с довольно широким объективом 92° и автофокусом. Причем, речь идет об автофокусировке по глазам, которая гарантирует, что лицо всегда будет в фокусе.
Вторым обновлением относительно устройств серии стал чипсет – Dimensity 8200, который обеспечивает более высокую производительность, чем Snapdragon 778G (особенно в части графического процессора). Если сравнивать с V27 Pro (который также использует чип D8200), обновление касается зарядки: при той же емкости АКБ в 4600 мАч, мощность зарядки достигает 80 Вт (по сравнению с 66 Вт на V27 Pro, V29 также поддерживает 80 Вт).
Изогнутый 6,78-дюймовый дисплей похож на остальные модели серии V29. Речь идет об AMOLED-экране разрешением 1260 x 2800 пикселей с частотой обновления до 120 Гц мгновенной частотой дискретизации касания 1000 Гц. Максимальная яркость составляет 1300 нит с высокочастотным ШИМ-регулированием яркости 2160 Гц (с 16 000 уровнями яркости). Что касается качества изображения – это 10-битный дисплей со 100% покрытием DCI-P3 и сертификацией HDR10+.
Также отметим то, что Vivo V29 Pro довольно тонкий — 7,46 мм. Переднее стекло изгибается под углом 55°, оставляя по бокам только 2,4 мм рамки. Задняя панель также выполнена из стекла.
Выпускаться новинка будет в двух цветах. В первом, Himalayan Blue, используются наноразмерные магнитные частицы, которые придают блеск светло-голубой краске и напоминают облачные горные пейзажи Гималаев. Другой вариант — довольно стандартный черный Space Black
Телефон скоро будет доступен в двух конфигурациях: с 8 ГБ оперативной памяти за 39 999 индийских рупий (480 долларов США) и с 12 ГБ оперативной памяти за 42 999 рупий (515 долларов США). Объем встроенной памяти в обоих случаях – 256 ГБ без возможности расширения.
В розничную упаковку входит кабель USB-C, адаптер FlashCharge мощностью 80 Вт, устройство для извлечения SIM-карты, краткое руководство, а также защитный чехол и предварительно установленная защитная пленка для экрана.
© Антон Печеровый,
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