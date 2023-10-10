Анонсы: Представлен Honor Play 50 Plus с чипсетом Dimensity 6020 и 50 Мп камерой

10.10.2023, MForum.ru

Honor представила Play 40 Plus в октябре прошлого года, а год спустя компания представила его преемника под названием Honor Play 50 Plus. Новинка базируется на чипсете Dimensity 6020 SoC и работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13.

Обе версии Honor Play 50 Plus оснащены 256 ГБ встроенной памяти, но есть разница в объеме ОЗУ – 8 или 12 Гб. Диагональ экрана 6,8-дюйма, разрешение FullHD+, частота обновления 90 Гц. В круглом вырезе экрана находится 8 Мп сэлфи-камера.

Задняя крышка смартфона, напоминающая Samsung Galaxy S22 и S22+, получила два больших круга по левому краю, в них размещена вспышка и пара камер. Конфигурация тыловой камеры типичная для недорогих смартфонов – основной сенсор разрешением 50 Мп и 2 Мп датчик глубины сцены.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. Также в активе Honor Play 50 Plus присутствуют боковой сканер отпечатков пальцев, два динамика с поддержкой звука высокого разрешения (проводного и беспроводного), разъем для наушников 3,5 мм, порт USB-C и возможность подключения к сетям 5G.

Honor Play 50 Plus выпускается в четырех цветах. Модель 12 ГБ/256 ГБ оценена в 1399 юаней ($195) и уже доступна для покупки в Китае на официальном китайском веб-сайте Honor. Стоимость варианта с 8 Гб ОЗУ пока не сообщается.