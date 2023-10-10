Анонсы: OPPO A2x – 90 Гц дисплей, Dimensity 6020 и 256 Гб памяти

MForum.ru
10.10.2023,
Компания Oppo пополнила свое портфолио в Китае смартфоном OPPO A2x в Китае. Новинка пришла на смену дебютировавшему в марте смартфону OPPO A1x. Аппарат представляет собой смартфон начального уровня с поддержкой сетей 5G.
Oppo A2x оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с каплевидным вырезом, разрешением HD+ 720x1612 пикселей, частотой обновления 90 Гц, яркостью 720 нит и 100-процентную цветовой гаммы DCI-P3.
Основа аппаратной платформы Oppo A2x – чипсет Dimensity 6020. Объем ОЗУ – 6 или 8 Гб, встроенной памяти типа памяти UFS 2.2 – 128 или 256 Гб. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, данные о мощности зарядки не приводятся. Также присутствует дактилоскопический сенсор на боковом торце. В программной части – Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1.
Данные о фоточасти производитель умолчал, ранее эта модель засветилась в TENAA. Согласно данным из базы регулятора смартфон оснащен 13-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой на задней панели. На передней панели находится 5-мегапиксельная селфи-камера. Класс защиты от пыли и влаги – IP54, габаритные размеры 163,8 x 75,1 x 8,12 мм при весе 185 грамм.
Начало продаж в Китае намечено на 14 октября, данных о глобальном релизе пока нет. Вариант 6+128 Гб оценен в 1099 юаней ($153), 8+256 Гб – 1399 юаней ($195). Купить новинку можно будет в черном, золотом и фиолетовом цветах.
© Антон Печеровый,
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