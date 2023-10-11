Анонсы: Motorola Edge (2023) дебютировал в США

MForum.ru

Анонсы: Motorola Edge (2023) дебютировал в США

11.10.2023, MForum.ru

На американском рынке представлен смартфон Motorola Edge (2023). Новинка позиционируется ниже Motorola Edge+ (2023), который в США был представлен в начале этого года. При цене $599 компания рекламирует Edge (2023) как надежную альтернативу Pixel 8, стоящему на $100 дороже.

Анонсы: Motorola Edge (2023) дебютировал в США

Motorola Edge (2023) оснащен 6,6-дюймовым дисплеем POLED с разрешением FHD+ c частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1200 нит. Дактилоскопический сенсор находится под экраном.

Внутри Edge (2023) находится чипсет Dimensity 7030, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 и аккумулятор емкостью 4400 мАч. Телефон поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт, беспроводную зарядку 15 Вт и обратную беспроводную зарядку 5 Вт. Программная часть – Android 14 с оболочкой MyUX.

На передней панели Edge (2023) установлена 32-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой автофокуса. На задней панели размещена двойная камера, состоящая из 50-мегапиксельного основного сенсора с поддержкой OIS и 13-мегапиксельного сенсора со сверхширокоугольным объективом, также который выполняет функцию макрокамеры.

В части возможностей подключения, Motorola Edge (2023) предлагает 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и порт USB-C. Телефон поставляется с кожаной задней панелью, его габариты 158,52 х 71,99 х 7,64 мм, вес 168 г. Класс защиты от пыли и влаги – IP68.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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