Слухи: Серия iQOO 12 получит 64 Мп сенсор с телеобъективом

MForum.ru
11.10.2023,
Информация, что смартфоны серии iQOO 12 от vivo, получат сенсор с телеобъективом разрешением 64 Мп появились в начале этого года. Новая утечка ее подтвердила и раскрыла технические подробности. Речь идет о сенсоре OmniVision 64B с 3-кратным телеобъективом и OIS.
Основной сенсор также будет основан на сенсоре OmniVision — OV50H с разрешением 50 Мп и OIS, а сверхширокоугольная камера – на сенсоре Samsung ISOCELL JN1 разрешением 50 Мп. Напомню, телеобъектив в смартфонах iQOO последний раз появлялся шесть поколений назад, в iQOO 5 Pro 5G, оснащенном 8 Мп сенсором с телеобъектив и 5-кратным оптическим зумом.
Скорее всего, это обусловлено некоторой сменой позиционирования марки – из устройства нацеленного на игровую аудиторию, в устройство для требовательных пользователей, где фоточасть важный элемент. А в сочетании с новым ISP vivo V3, смартфоны серии должны порадовать снимками флагманского уровня.
© Антон Печеровый,
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