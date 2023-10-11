Слухи: Серия iQOO 12 получит 64 Мп сенсор с телеобъективом

11.10.2023, MForum.ru

Информация, что смартфоны серии iQOO 12 от vivo, получат сенсор с телеобъективом разрешением 64 Мп появились в начале этого года. Новая утечка ее подтвердила и раскрыла технические подробности. Речь идет о сенсоре OmniVision 64B с 3-кратным телеобъективом и OIS.

Основной сенсор также будет основан на сенсоре OmniVision — OV50H с разрешением 50 Мп и OIS, а сверхширокоугольная камера – на сенсоре Samsung ISOCELL JN1 разрешением 50 Мп. Напомню, телеобъектив в смартфонах iQOO последний раз появлялся шесть поколений назад, в iQOO 5 Pro 5G, оснащенном 8 Мп сенсором с телеобъектив и 5-кратным оптическим зумом.

Скорее всего, это обусловлено некоторой сменой позиционирования марки – из устройства нацеленного на игровую аудиторию, в устройство для требовательных пользователей, где фоточасть важный элемент. А в сочетании с новым ISP vivo V3, смартфоны серии должны порадовать снимками флагманского уровня.