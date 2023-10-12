Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом

MForum.ru

Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом

12.10.2023, MForum.ru

Honor Watch 4 Pro должны быть выпущены завтра в Китае, в преддверии их торжественного представления подробные характеристики и официальные рендеры новинки просочились в листинг China Telecom.

Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом

Honor Watch 4 Pro с номером модели TUM-L19 оснащены круглым 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 464 x 464 пикселей. В листинге также подтверждается, что часы оснащены чипсетом STMicroelectronics STM32U5A9 с низким энергопотреблением и памятью объемом 4 ГБ.

Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом

Часы также будут предлагать подключение LTE и поддержку eSIM, Wi-Fi, Bluetooth и NFC . Размеры Watch 4 Pro 46,4 x 46,4 x 11,4 мм, вес 50 граммов. Аккумулятор 480 мАч. Программная часть – MagicOS 7.2.

Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом

China Telecom также подтверждает, что мы увидим Watch 4 Pro в черном, коричневом и темно-зеленом цветах. В листинге указана стартовая цена в 2999 юаней, что соответствует 410 долларам.

Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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