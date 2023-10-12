Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra с чипсетом Snapdragon появился на Geekbench

12.10.2023, MForum.ru

Ожидается, что Samsung выпустит серию Galaxy S24 в январе, но на Geekbench уже появился вариант Ultra для рынка США. Устройство с номером модели SM-S928U указано с процессором Snapdragon 8 Gen 3 (кодовое название «ананас»), который будет иметь конфигурацию ядер 1+3+2+2.

Основное ядро работает на частоте 3,30 ГГц, что меньше, чем у флагмана Snapdragon предыдущего поколения, но остальное впечатляет. Второй кластер — три ядра по 3,15 ГГц, третий — два блока по 2,96 ГГц, а остальные два ядра работают на частоте 2,27 ГГц.

Тестируемый телефон имел относительно скромную оперативную память объемом 8 ГБ. Он будет работать на Android 14, вероятно, с One UI 6.1 поверх него.

Результаты теста показали, 2234 —результат для одного ядра и 6807 — для нескольких ядер. Прирост по сравнению с Galaxy S23 Ultra с Snapdragon 8 Gen 2 огромен — 15% и 35% соответственно.

Впрочем, главный вывод из этого списка Geekbench — не необработанный результат, а подтверждение того, что Samsung снова планирует диверсифицировать чипсеты. Платформа Exynos 2400 будет использоваться в некоторых флагманах Galaxy S24, но она может быть ограничена S24 и S24+, а Ultra будет полностью работать на Snapdragon 8 Gen 3.