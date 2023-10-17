Слухи: Объявлена дата анонса Honor Play 8T и подтверждены основные характеристики

17.10.2023, MForum.ru

Плакат, который сейчас распространяется на китайской платформе микроблогов Weibo, сообщает, что Honor анонсирует смартфон Honor Play 8T завтра (18 октября) в Китае. Также постер подтвердил ключевые характеристики и дизайн устройства.

Плакат с датой запуска Honor Play 8T подтверждает, что он получит дисплей с круглым вырезом и яркостью до 850 нит, 50-мегапиксельную систему с двумя сенсорами и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Также подтверждено, что устройство будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, Honor Play 7T и Honor Play 40 Plus, выпущенные в прошлом году, имели почти идентичные характеристики, но разный дизайн задней панели. Таким образом, Play 8T может позаимствовать свои характеристики у Honor Play 50 Plus, анонсированного ранее в этом месяце в Китае.

Существует вероятность того, что Play 8T будет оснащен 6,8-дюймовым IPS-экраном с частотой 90 Гц и разрешением FHD+, боковым датчиком отпечатков пальцев, чипсетом Dimensity 6020, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной камерой в конфигурации 50 + 2 мегапикселя. Емкость АКБ составит 6000 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт.