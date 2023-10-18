Слухи: Появились подробности об анонсе серии Vivo X100

18.10.2023, MForum.ru

Согласно многочисленным слухам, Vivo планирует в середине ноября представить серию флагманских смартфонов Vivo X100, ориентированных на фотографию. И некоторые спецификации X100 и X100 Pro уже известны.

Согласно недавней утечке, MediaTek планирует 6 ноября представить чипсет Dimensity 9300. Тот же источник предполагает, что серия X100 должна дебютировать на третьей неделе ноября, с 13 по 15 ноября. Основой новой серии станет именно этот чипсет, причем по данным источника производительность устройства будет на уровне Apple iPhone 15 Pro.

По информации Digital Chat Station, Vivo X100 будет оснащен основной камерой Sony IMX920. Тот же источник утверждает, что емкость АКБ составит 5100 мАч, а мощность быстрой зарядки – 120 Вт. Как и смартфоны серии X90, X100, скорее всего, не получат беспроводной зарядки.

Vivo X100 Pro будет оснащен Sony IMX989 в качестве основной камеры. За автономность устройства будет отвечать АКБ емкостью 5400 мАч. Мощность быстрой зарядки будет немного ниже – 100 Вт, зато будет поддерживаться беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

В других отчетах утверждается, что X100 и 100 Pro могут быть оснащены сверхширокоугольным сенсором IMX663 и 64-мегапиксельной камерой с перископическим зумом.

Кроме того, в прошлом году Vivo представила Vivo X90 Pro Plus вместе с X90 и X90 Pro в декабре. Однако сейчас информированные источники утверждают, что X100 Pro+ будет анонсирован лишь в первом квартале 2024 года.