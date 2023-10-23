MForum.ru
23.10.2023,
На китайском рынке серию Y от Vivo пополнил смартфон Y78t. Дизайн новинки аналогичен базовой модели Y78, отличия заключаются в аппаратной платформе и АКБ.
Основа «железа» Vivo Y78T – чипсет Snapdragon 6 Gen 1. Ёмкость АКБ составляет 6000 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт.
Остальные характеристики аналогичны базовой модели: 6,64-дюймовыйIPS-дисплей разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, сдвоенная тыловая камера в конфигурации 50 Мп основной сенсор и 2 Мп датчик глубины сцены, а также 8 Мп фронтальная камера в круглом вырезе экрана. ОС – OriginOS 3.0 на базе Android 13.
Купить новинку можно черном, синем и белом цветах. Комплектация 8/128 ГБ стоит 1499 юаней ($205). Позднее станет доступна конфигурация 12/256 ГБ. Продажи новинки начались 22 октября.
© Антон Печеровый,
23.10. [Новинки] Слухи: В работе Nubia Z60, Z60 Ultra и Z60 Fold / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78T на базе Snapdragon 6 Gen 1 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Doogee V30 Pro – защищенный смартфон за $999 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X9b со 12 Гц 6,78-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности об анонсе серии Vivo X100 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Honor X50 GT / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 на Snapdragon 8 Gen 3 получит подэкранную камеру / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Объявлена дата анонса Honor Play 8T и подтверждены основные характеристики / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Представлены умные часы Polar Vantage V3 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra с чипсетом Snapdragon появился на Geekbench / MForum.ru
12.10. [Новинки] Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом / MForum.ru
11.10. [Новинки] Слухи: Серия iQOO 12 получит 64 Мп сенсор с телеобъективом / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2023) дебютировал в США / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: OPPO A2x – 90 Гц дисплей, Dimensity 6020 и 256 Гб памяти / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Play 50 Plus с чипсетом Dimensity 6020 и 50 Мп камерой / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Sharp Sense8 представлен в Японии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+ со стартовой ценой 12 999 рупий представлены в Индии / MForum.ru