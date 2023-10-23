Анонсы: Представлен Vivo Y78T на базе Snapdragon 6 Gen 1 с АКБ 6000 мАч

23.10.2023, MForum.ru

На китайском рынке серию Y от Vivo пополнил смартфон Y78t. Дизайн новинки аналогичен базовой модели Y78, отличия заключаются в аппаратной платформе и АКБ.

Основа «железа» Vivo Y78T – чипсет Snapdragon 6 Gen 1. Ёмкость АКБ составляет 6000 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт. Остальные характеристики аналогичны базовой модели: 6,64-дюймовыйIPS-дисплей разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, сдвоенная тыловая камера в конфигурации 50 Мп основной сенсор и 2 Мп датчик глубины сцены, а также 8 Мп фронтальная камера в круглом вырезе экрана. ОС – OriginOS 3.0 на базе Android 13. Купить новинку можно черном, синем и белом цветах. Комплектация 8/128 ГБ стоит 1499 юаней ($205). Позднее станет доступна конфигурация 12/256 ГБ. Продажи новинки начались 22 октября.