Анонсы: Oppo A2m представлен официально

25.10.2023, MForum.ru

Oppo незаметно выпустила в Китае бюджетный смартфон, получивший название Oppo A2m. Впервые мы услышали об этом устройстве в сентябре, а сейчас оно стало доступно у китайского оператора China Telecom.

Oppo A2m получил плоскую раму с кнопками регулировки громкости на левой стороне и клавишей включения на правой стороне. Задняя панель телефона выглядит современно и премиально благодаря своей текстуре. Однако, экран новинки с каплевидным вырезом, что на фоне ставших привычными круглых вырезов является отсылкой в прошлое. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора на боковом торце.

6,56-дюймовый ЖК-экран Oppo A2m представляет собой панель разрешением 1612 x 720 пикселей (HD+, плотность изображения 269 точек на дюйм) с частотой обновления 90 Гц. Пиковая яркость может достигать 720 нит.

Oppo A2m оснащен чипом MediaTek Dimensity 6020 в сочетании с 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гб хранилища UFS 2.2. В программной части речь идет об Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1. Фоточасть – 13 Мп тыловая камера, 5 Мп фронтальная. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, но мощность зарядки всего 10 Вт.

Цены Oppo A2m составляют 1499/1799/2099 юаней за версии 6+128/8+256/12+256 Гб, соответственно. Купить новинку можно в черном Starry Night Black или пурпурном Flying Frost Purple.