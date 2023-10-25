Слухи: Китайская версия Vivo Y100 появится 27 ноября

25.10.2023, MForum.ru

Vivo анонсирует Y100 5G в Китае 27 октября, и это устройство отличается от Y100, премьера которого состоялась в Индии.

Благодаря официальному тизеру на аккаунте Vivo в Weibo, различие становится немного яснее. Толщина Y100 5G составит 7,49 мм, а ёмкость его аккумулятора – 5000 мАч. Также есть защита экрана Schott, а сам дисплей будет представлять собой 6,78-дюймовую OLED-матрицу разработки Vivo.

Кроме того, Vivo Y100 5G получит стеклянную заднюю панель с текстурированной отделкой, вдохновленной восточной эстетикой. Оформление задней панели зеленой и синей версии моделей будут отличаться. При этом стеклянные панели изогнуты к тонкой рамке.