Анонсы: Vivo T2 появился в России

MForum.ru
26.10.2023,
На российском рынке начались продажи смартфона Vivo T2. Технически новинка отличается от T2, который предлагается в Китае или Индии, а является копей Vivo V27e, который также доступен в РФ. Основное отличие – цветовая гамма модели, где присутствует зеленый вариант.
Vivo T2 оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом Helio G99, основной камерой разрешением 64 МП и селфи-камерой 32 МП.
Конфигурацию с 8 Гб ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти можно приобрести за 27 999 рублей. Кстати, цена также аналогична Vivo V27e с аналогичной конфигурацией памяти.
© Антон Печеровый,
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