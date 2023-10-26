Анонсы: Vivo T2 появился в России

26.10.2023, MForum.ru

На российском рынке начались продажи смартфона Vivo T2. Технически новинка отличается от T2, который предлагается в Китае или Индии, а является копей Vivo V27e, который также доступен в РФ. Основное отличие – цветовая гамма модели, где присутствует зеленый вариант.

Vivo T2 оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом Helio G99, основной камерой разрешением 64 МП и селфи-камерой 32 МП. Конфигурацию с 8 Гб ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти можно приобрести за 27 999 рублей. Кстати, цена также аналогична Vivo V27e с аналогичной конфигурацией памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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