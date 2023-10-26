Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo V29e

26.10.2023, MForum.ru

Смартфон Vivo V29e, ранее дебютировавший в Индии, стал доступен на мировом рынке. Первыми странами для новинки стали Таиланд и Бангладеш. Однако международная версия имеет некоторые заметные отличия от индийской модели.

Глобальный вариант Vivo V29e отличается от индийской версии внешним оформлением. Он может похвастаться плоскими краями и плоским дисплеем, а набор цветовых решений включает в себя Ice Creek Blue и Forest Green. Напомню, индийская модель отличается тонким дизайном с изогнутым дисплеем и доступна в оттенках Artistic Blue и Artistic Red.

Глобальная версия Vivo V29e оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и встроенным в экран дактилоскопическим сенсором. Индийская версия использует более крупный 6,78-дюймовый дисплей.

Внутри глобального Vivo V29e находится процессор Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Питается новинка от аккумулятора емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт.

Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 64 Мп и 8 Мп вспомогательного, разрешение сэлфи-камеры составляет 50 Мп. В программной части Vivo V29e работает под управлением Funtouch OS 13 на базе Android 13. Цена устройства составляет порядка $336.