Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo V29e

MForum.ru
26.10.2023,
Смартфон Vivo V29e, ранее дебютировавший в Индии, стал доступен на мировом рынке. Первыми странами для новинки стали Таиланд и Бангладеш. Однако международная версия имеет некоторые заметные отличия от индийской модели.
Глобальный вариант Vivo V29e отличается от индийской версии внешним оформлением. Он может похвастаться плоскими краями и плоским дисплеем, а набор цветовых решений включает в себя Ice Creek Blue и Forest Green. Напомню, индийская модель отличается тонким дизайном с изогнутым дисплеем и доступна в оттенках Artistic Blue и Artistic Red.
Глобальная версия Vivo V29e оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и встроенным в экран дактилоскопическим сенсором. Индийская версия использует более крупный 6,78-дюймовый дисплей.
Внутри глобального Vivo V29e находится процессор Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Питается новинка от аккумулятора емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт.
Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 64 Мп и 8 Мп вспомогательного, разрешение сэлфи-камеры составляет 50 Мп. В программной части Vivo V29e работает под управлением Funtouch OS 13 на базе Android 13. Цена устройства составляет порядка $336.
© Антон Печеровый,
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