Голос в LTE: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE и VoWiFi в Ингушетии

27.10.2023, MForum.ru

Оператор билайн запустил поддержку голоса в сети 4G / LTE в Ингушетии - VoLTE и Voice over Wi-Fi (VoWiFi).

Директор Кавказского отделения билайн Аслан Бакараев:

«Мы улучшаем качество связи для жителей республики, в том числе благодаря запуску новых технологий. Уверен, что наши клиенты оценят преимущества использования VoLTE и VoWiFi. С ними связь становится надежнее и комфортнее».

В 2023 году ВымпелКом продолжал работу над увеличением числа российских регионов, где запущена поддержка VoLTE и VoWiFi. В частности, можно вспомнить, что услуги VoLTE в 2023 году стали предоставляться в Кабардино-Балкарии, Курской и Тамбовской областях, а теперь и в Ингушетии. Общее число регионов, где оператор поддерживает VoLTE перевалило за три десятка, что обеспечивает оператору третье место по данному показателю на рынке России.

Развивает компания и услугу VoWiFi, можно вспомнить запуск поддержки этой технологии в 2023 году в Астраханской, Курской и Белгородской области. А теперь и в Ингушетии. Всего мне известно о 20 таких регионах, впрочем, это далеко не исчерпывающие данные.

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теги: голос в LTE VoLTE VoWiFi Ингушетия

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