Анонсы: Vivo Y200 представлен в Индии

30.10.2023, MForum.ru

На индийском рынке появился смартфон Vivo Y200. Новинка является прямым приемником Vivo Y100, который был выпущен в феврале текущего года.

Vivo Y200 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Имеется вырез для фронтальной камеры на 16 Мп и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

На задней панели находится основная камера разрешением 64 МП с оптической стабилизацией изображения и 2 Мп датчик глубины сцены. Также присутствует фирменная технология Smart Aura Light, обеспечивающая 38-уровневую регулировку цветовой температуры в зависимости от окружающего освещения.

Внутри Vivo Y200 разместился процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, которому помогают 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч, а мощность зарядки достигает 44 Вт. Программное обеспечение включает в себя Funtouch OS 13 на базе Android 13. Y200 также получил защиту от пыли и брызг IP54.

Vivo Y200 в цветах Desert Gold и Jungle Green обойдется в 21 999 индийских рупий ($264) за комплектацию 8/128 ГБ, модель 8/256 ГБ оценена в 23 999 индийских рупий ($289). Новинка уже поступила в продажу в официальном интернет-магазине Vivo, а также на Amazon India.