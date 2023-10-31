Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip5 Retro – воспоминание о Samsung E700

31.10.2023, MForum.ru

Компания Samsung имеет богатую историю на рынке раскладушек. И теперь, выпуском ограниченной серии Galaxy Z Flip5 Retro, она отдает дань уважения одной из своих наиболее влиятельных моделей двадцатилетней давности – Samsung E700.

Flip5 Retro имеет те же культовые синий и серебристый цвета индиго, что и E700, а также некоторые ностальгические настройки пользовательского интерфейса с пиксельной графикой и городской анимацией на обложке Flex Window.

Samsung поставляет телефон в аккуратной коробке с логотипами Z Flip5 и E700, а также карточками Flipsuit с наклейками с различными логотипами Samsung прошлых эпох. В комплект поставки также входит коллекционная карта Samsung E700 с выгравированным уникальным серийным номером.

Galaxy Z Flip5 Retro будет доступен в ограниченном количестве в Южной Корее с 1 ноября, а также в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Австралии со 2 ноября. Потребители на этих рынках могут приобрести устройство ограниченной серии исключительно через официальный сайт Samsung. Подробности о ценах пока не сообщаются.