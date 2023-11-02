Слухи: OnePlus 12 получит многоуровневый CMOS-датчик Sony Lytia

02.11.2023, MForum.ru

Утечек и тизеров связанных с OnePlus 12 появлялись достаточно много, а теперь есть официальное подтверждение сенсора основной камеры будущей новинки. OnePlus в партнерстве с Sony представила новый двухслойный сенсор Lytia для OP 12.

Новый многослойный CMOS-датчик с технологией двухслойных транзисторных пикселей имеет отдельные слои для слоев транзистора и фотодиода, что позволяет использовать диоды большего размера и захватывать больше света. OnePlus уже использовал датчик Sony Lytia 808 в основной камере OnePlus Open. Но похоже, что OP 12 будет использовать другой датчик Lytia.

. Остальные бренды BBK (Oppo и Vivo) также объявили о партнерстве с Sony Lytia ранее в этом году. Таким образом, предстоящие телефоны Find X6 и Vivo X100, скорее всего, будут оснащены одинаковыми двухслойными сенсорами для своих основных камер.

Ранее ходили слухи, что OnePlus 12 дебютирует с основным датчиком Sony IMX966 на 50 МП вместе с телеобъективом на 64 МП (OmniVision OV64B) с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом на 48 МП. Также есть подтверждение, что OnePlus 12 будет оснащен OLED-дисплеем LTPO, разработанным BOE. В Китае анонс OnePlus 12 ожидается в следующем месяце, а глобальный релиз – в начале 2024 года.