Слухи: Появились подробности о камерах Realme GT5 Pro

MForum.ru
02.11.2023,
В последнее время Realme GT5 Pro часто упоминается в новостях, его официальный анонс не за горами. Новая утечка раскрыла подробности о тыловой камере. Ее источник вполне надежен - Weibo Digital Chat Station.
По информации Weibo Digital Chat Station, камеры GT5 Pro будут использовать следующие датчики: основной — Sony Lytia LYT808, телеобъектив — 50-мегапиксельная IMX890 и сверхширокоугольный — OmniVision OV08D10.
Кстати, на прошлой неделе тот же источник заявил, что в сверхширокоугольном сенсоре будет использоваться Sony IMX581. Это датчик на 48 МП, тогда как OV08D10 — датчик на 8 МП, который ранее использовался для фронтальной камеры OnePlus Nord N20 SE.
Довольно странно, учитывая две другие камеры, ожидаемые в Realme GT5 Pro. Впрочем, исключать подобный подходя нельзя. Устройство будет предлагаться по привлекательной цене, а это хороший шаг для оптимизации себестоимости устройства.
Что касается основной камеры, если новый слух верен, Realme GT5 Pro и OnePlus Open получат один и тот же сенсор Sony Lytia LYT808, который представляет собой матрицу типа 1/1,43 с эффективным разрешением 53 МП (который может продаваться как 50 МП). Этот датчик является первым в новой обширной линейке Lytia от Sony. Это двухслойные транзисторные датчики со сложенными пикселями, которые должны пропускать больше света при том же размере по сравнению с их предшественниками IMX.
Впрочем, еще на прошлой неделе в слухах о камерах GT5 Pro говорилось, что основным сенсором станет IMX966. Таким образом, новинка обрастает противоречивыми слухами, которые вполне может распускать сам производитель, чтобы подогреть интерес к предстоящему анонсу.
© Антон Печеровый,
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