Слухи: Poco C65 представят 5 ноября

03.11.2023, MForum.ru

Анонс следующего смартфона C-серии от Poco состоится на будущей неделе. Но некоторые подробности об устройстве уже известны. Аппарат под названием Poco C65 будет представлен 5 ноября, он станет преемником выпущенного в феврале Poco C55.

Ожидается, что Poco C65 будет оснащен тем же чипсетом MediaTek Helio G85 в сочетании с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. На задней панели разместится основная камера разрешением 50 Мп, а также два вспомогательных сенсора, подробности о которых пока не раскрываются.

Дизайн Poco C65 близок к Redmi 13C, информация о котором появилась еще в сентябре. По предположениям, Redmi 13C и Poco C65 будут оснащены 6,74-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. В программной составляющей ожидается Android 13 с оболочкой MIUI 14 поверх него.

Кроме того, Poco подтвердила, что ранняя цена на C65 будет установлена на уровне 109 долларов за комплектацию 6/128 ГБ и 129 долларов за модель 8/256 ГБ.