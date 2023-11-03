Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября

03.11.2023, MForum.ru

В социальной сети Weibo замечен постер утверждающий, что Honor вскоре выпустит смартфон Honor X50i+. Новинку украшает уникальный модуль задней камеры, в котором расположены два сенсора и светодиодная вспышка. Края телефона плоские.

Поскольку лицевая сторона устройства пока не раскрыта, форма выреза под фронтальную камеру пока неясна. Судя по всему, устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев. Цветовая гамма модели будет включать в себя в синий и розовый варианты.

Предполагается, что под именем Honor X50i+ скрывается аппарат с номером модели LLY-AN00, получившим одобрение китайских сертификационных платформ, таких как 3C и TENAA. Согласно листингу TENAA, новинка будет оснащена 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ разрешением 2412 x 1080 пикселей и, вероятно, высокой частотой обновления.

Honor X50i+ базируется на неуказанном чипсете с частотой процессора 2,4 ГГц, который поддерживает подключение 5G. Новинка будет доступна в вариантах с 6, 8, 12 и 16 Гб ОЗУ, а также со 128, 256, 512 и 1024 Гб встроенной памяти, без возможности ее расширения.

Honor X50i+ получит 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Задняя камера будет состоять из 108-мегапиксельной основного и 2-мегапиксельного дополнительного сенсоров.

Также ожидается, что Honor X50i+ будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. Также сообщается, что Honor X50i+ станет доступен для предварительных заказов в Китае накануне дня китайского торгового фестиваля Double Eleven (11 ноября).