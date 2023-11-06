Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти

MForum.ru

Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти

06.11.2023, MForum.ru

Oppo анонсировала новое устройство А-серии в Китае — Oppo A2. Анонс состоялся всего спустя две недели после дебюта Oppo A2X, а сам смартфон имеет те же основные характеристики, что и Oppo A79, который был представлен в Индии на прошлой неделе.

Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти

Oppo A2 оснащен 6,72-дюймовым IPS -дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Разрешение фронтальной камеры 8 МП, тыловая камера представлена связкой 50 Мп основного сенсора и 8 Мп сенсора со сверхширокоугольным объективом.

Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти

Аппаратная платформа Oppo A2 базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6020, который дополнен 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. В программной части – Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1. За автономность отвечает аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Класс защиты от пыли и брызг – IP54.

Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти

Приобрести Oppo A2 можно в черном, зеленом и фиолетовом цветах по цене от 1699 юаней ($232) за вариант 12/256 ГБ и 1799 юаней ($246) за версию 12/512 Гб. Продажи уже начались.

Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

02.11. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит многоуровневый CMOS-датчик Sony Lytia / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A2m представлен официально / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: OPPO A2x – 90 Гц дисплей, Dimensity 6020 и 256 Гб памяти / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Oppo A2x и A2m замечены в TENAA / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A38 – смартфон с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой 33 Вт / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.11. [Новинки] Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Realme GT5 Pro / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Power 5G (2024) появился на рендерах / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит многоуровневый CMOS-датчик Sony Lytia / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9+ дебютировал на домашнем рынке / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip5 Retro – воспоминание о Samsung E700 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 11 SE с 90 Гц OLED-дисплеем и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 представлен в Индии / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 Classic представлен официально / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo V29e / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Vivo T2 появился в России / MForum.ru

25.10. [Новинки] Слухи: Китайская версия Vivo Y100 появится 27 ноября / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A2m представлен официально / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Lenovo Xiaoxin Pad 2024 с 11-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Слухи: В работе Nubia Z60, Z60 Ultra и Z60 Fold / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78T на базе Snapdragon 6 Gen 1 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: