Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти

MForum.ru
06.11.2023,
Oppo анонсировала новое устройство А-серии в Китае — Oppo A2. Анонс состоялся всего спустя две недели после дебюта Oppo A2X, а сам смартфон имеет те же основные характеристики, что и Oppo A79, который был представлен в Индии на прошлой неделе.
Oppo A2 оснащен 6,72-дюймовым IPS -дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Разрешение фронтальной камеры 8 МП, тыловая камера представлена связкой 50 Мп основного сенсора и 8 Мп сенсора со сверхширокоугольным объективом.
Аппаратная платформа Oppo A2 базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6020, который дополнен 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. В программной части – Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1. За автономность отвечает аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Класс защиты от пыли и брызг – IP54.
Приобрести Oppo A2 можно в черном, зеленом и фиолетовом цветах по цене от 1699 юаней ($232) за вариант 12/256 ГБ и 1799 юаней ($246) за версию 12/512 Гб. Продажи уже начались.
© Антон Печеровый,
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