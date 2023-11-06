Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц

06.11.2023, MForum.ru

Как и ожидалось, состоялся анонс смартфона Poco C65, представляющего собой преемника модели Poco C55. Относительно предшественника новинка получила более высокую частоту обновления дисплея, улучшенные камеры и более быструю зарядку.

Poco C65 оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1600x720 пикселей с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 600 нит. Это стандартная 8-битная панель, сертифицированная TUV на низкое излучение синего света и обеспечивающая затемнение постоянным током.

В вырезе экрана разместилась 8 Мп сэлфи-камера, которая стала шагом вперед по сравнению с 5-мегапиксельной камерой на C55. Для селфи также имеется мягкое световое кольцо, создающее эффекты естественного освещения даже в условиях низкого уровня освещенности.

На задней панели Poco C65 находятся основная камера разрешением 50 МП с диафрагмой f/1,8 и 2 Мп макрокамера с диафрагмой f/2,4. Довольно скромно, но лучше, чем датчик глубины на предыдущем телефоне. Для биометрической разблокировки присутствует боковой емкостный сканер отпечатков пальцев, для разблокировки по лицу можно использовать селфи-камеру.

Poco C65 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт (хотя в комплект поставки входит только зарядное устройство на 10 Вт). Ключевым обновлением по сравнению с Poco C55 является переход на порт USB-C. Poco C65 также оснащен разъемом для наушников 3,5 мм.

В части «железа» Poco C65 оснащен 12-нм процессором MediaTek Helio G85, который в этой модели дополнен 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Купить новинку можно будет в черном, синем или фиолетовом цвете. Подробности о ценах и сроках начале продаж пока не объявлены.