Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц

MForum.ru
06.11.2023,
Как и ожидалось, состоялся анонс смартфона Poco C65, представляющего собой преемника модели Poco C55. Относительно предшественника новинка получила более высокую частоту обновления дисплея, улучшенные камеры и более быструю зарядку.
Poco C65 оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1600x720 пикселей с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 600 нит. Это стандартная 8-битная панель, сертифицированная TUV на низкое излучение синего света и обеспечивающая затемнение постоянным током.
В вырезе экрана разместилась 8 Мп сэлфи-камера, которая стала шагом вперед по сравнению с 5-мегапиксельной камерой на C55. Для селфи также имеется мягкое световое кольцо, создающее эффекты естественного освещения даже в условиях низкого уровня освещенности.
На задней панели Poco C65 находятся основная камера разрешением 50 МП с диафрагмой f/1,8 и 2 Мп макрокамера с диафрагмой f/2,4. Довольно скромно, но лучше, чем датчик глубины на предыдущем телефоне. Для биометрической разблокировки присутствует боковой емкостный сканер отпечатков пальцев, для разблокировки по лицу можно использовать селфи-камеру.
Poco C65 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт (хотя в комплект поставки входит только зарядное устройство на 10 Вт). Ключевым обновлением по сравнению с Poco C55 является переход на порт USB-C. Poco C65 также оснащен разъемом для наушников 3,5 мм.
В части «железа» Poco C65 оснащен 12-нм процессором MediaTek Helio G85, который в этой модели дополнен 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Купить новинку можно будет в черном, синем или фиолетовом цвете. Подробности о ценах и сроках начале продаж пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Чипсет Poco M6 Pro подтвержден официально / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T50 Pro – 11-дюймовый 2К-дисплей, Helio G99 & Android 13 за $180 / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Poco F5 получит Snapdragon 7+ Gen 2 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Realme GT5 Pro / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Power 5G (2024) появился на рендерах / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит многоуровневый CMOS-датчик Sony Lytia / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9+ дебютировал на домашнем рынке / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip5 Retro – воспоминание о Samsung E700 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 11 SE с 90 Гц OLED-дисплеем и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 представлен в Индии / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 Classic представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo V29e / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Vivo T2 появился в России / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Китайская версия Vivo Y100 появится 27 ноября / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A2m представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Lenovo Xiaoxin Pad 2024 с 11-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Слухи: В работе Nubia Z60, Z60 Ultra и Z60 Fold / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78T на базе Snapdragon 6 Gen 1 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru