Слухи: Samsung Galaxy A25 появился на рендерах

MForum.ru
08.11.2023,
Впервые Samsung Galaxy A25 появился на рендерах еще в июне. Новая утечка показала еще один набор рендеров устройства. И, похоже, это официальные рендеры, утекшие из самой Samsung, хотя наверняка этого утверждать нельзя.
Согласно источнику рендеров, Galaxy A25 будет доступен в четырех цветах: черном, голубом, салатовом и «серо-голубом». Размеры смартфона составят 162 х 77,5 х 8,3 мм. Устройство получит боковой датчик отпечатков пальцев (встроенный в кнопку питания) и 6,44-дюймовый экран.
Разрешение селфи-камеры может составить 13 МП, как и в Galaxy A24. На задней панели разместился традиционный дизайн Samsung с отдельными камерами в виде островков-кружков. Вполне возможно, что и тыловая камера будет аналогична предыдущей модели, а разрешение ее основного модуля составит 50 МП.
Согласно предыдущим слухам, Samsung Galaxy A25 будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 25 Вт. В программной части он получит Android 14 с оболочкой One UI 6 «из коробки». Благодаря данным Geekbench известно о чипсете Samsung Exynos 1280 в сочетании с 8 Гб ОЗУ.
Информации о возможной дате анонса нет, хотя можно предположить, что он состоится в первые месяцы 2024 года. Напомню, Galaxy A24 был представлен в апреле текущего года.
© Антон Печеровый,
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