Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680

MForum.ru
08.11.2023,
В серии Y27 от Vivo появился новый представитель - Vivo Y27s. Новинка появилась на рынке Индонезии и имеет несколько ключевых отличий от vivo Y27 и Y27 5G, включая обновленный экран с круглым вырезом.
Vivo Y27s оснащен 6,64-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В круглом вырезе размещена фронтальная камера разрешением 8 МП. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства.
Внутри Vivo Y27s расположились чипсет Qualcomm Snapdragon 680, 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти типа UFS 2.2 с возможностью расширения картами microSD. На задней панели присутствуют основная камера разрешением 50 МП (f/1,8) в паре с 2 Мп сенсором глубины, как и на двух других моделях семейства Vivo Y27.
Одним из основных преимуществ Y27s является дополнительная защита от воды и пыли по стандарту IP54. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Программная часть - Funtouch OS 13 на базе Android 13.
Vivo Y27s выпускается в черном Burgundy Black и зеленом Garden Green. Цены в Индонезии начинаются с 2 399 000 индонезийских рупий (153 доллара США) за комплектацию 8/128 ГБ и 2 799 000 индонезийских рупий (179 долларов США) за версию 8/256 ГБ.
© Антон Печеровый,
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