Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
10.11.2023,
Компания Honor представила в Китае новый смартфон среднего класса с поддержкой 5G — Honor X50i+. В июле этого года компания представила Honor X50 с ЖК-панелью с частотой 120 Гц и чипом Snapdragon 6 Gen 1. X50+, который позиционируется на ступеньку выше, получил OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 6080 и 108-мегапиксельную камеру.
Honor X50i Plus оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ (1080 x 2400 пикселей) с частотой обновления 90 Гц, ШИМ-регулированием с частотой 3240 Гц и яркостью до 2000 нит.
В вырезе экрана разместилась 8 Мп сэлфи-камера, а на островке на задней панели находится 108 Мп сенсор основной камеры, в связке с которым используется 2 Мп датчик глубины сцены и светодиодная вспышка.
«Железо» X50i Plus включает в себя чипсет Dimensity 6080, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 8 ГБ виртуальной памяти, хранилище объемом до 512 ГБ, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. Работает новинка под управлением ОС Magic OS поверх Android 13. Также отметим дактилоскопический сенсор на боковом торце. Габариты устройства 161,05 х 74,55 х 6,78 мм, вес — 166 граммов.
Купить Honor X50i Plus можно в двух конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти. Первый оценен в 1599 юаней ($219), второй – 1799 юаней ($247). Цветовая гамма модели включает в себя 4 варианта: розовый, синий, зеленый и черный.
© Антон Печеровый,
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